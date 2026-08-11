В Мособласти врачи 41 день боролись за жизнь женщины, пившей компот из ревеня

Жительницу Пушкино спасли через 41 день, она была в коме из-за компота из ревеня В Мособласти врачи 41 день боролись за жизнь женщины, пившей компот из ревеня

Москва11 авг Вести.В подмосковном городе Пушкино врачи вывели из комы женщину, которая лечилась от простуды народными средствами. Болезнь она лечила компотом из листьев ревеня, в результате чего впала в кому, сообщает Минздрав Московской области.

Отмечается, что за жизнь женщины боролись 41 день. В медицинское учреждение пациентка поступила с тошнотой и рвотой. Таким оказался эффект после выпитых трех литров компота из ревеня и еще двух съеденных листьев растения.

Пушкинские врачи 41 день боролись за жизнь женщины, впавшей в кому после компота из ревеня написано в публикации Минздрава

После стабилизации состояния жительницу Мособласти перевели в отделение терапии. Теперь ей предстоит пройти курс медицинской реабилитации.