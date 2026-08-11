Москва11 авгВести.В подмосковном городе Пушкино врачи вывели из комы женщину, которая лечилась от простуды народными средствами. Болезнь она лечила компотом из листьев ревеня, в результате чего впала в кому, сообщает Минздрав Московской области.
Отмечается, что за жизнь женщины боролись 41 день. В медицинское учреждение пациентка поступила с тошнотой и рвотой. Таким оказался эффект после выпитых трех литров компота из ревеня и еще двух съеденных листьев растения.
Пушкинские врачи 41 день боролись за жизнь женщины, впавшей в кому после компота из ревенянаписано в публикации Минздрава
После стабилизации состояния жительницу Мособласти перевели в отделение терапии. Теперь ей предстоит пройти курс медицинской реабилитации.