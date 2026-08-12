Вред ревеня: кому его нельзя употреблять и почему

Ревень довел женщину до комы: для кого он может оказаться опасен Вред ревеня: кому его нельзя употреблять и почему

Москва12 авг Вести.В подмосковном городе Пушкино местная жительница отравилась компотом из ревеня. Она впала в кому, из которой врачи смогли ее вывести спустя 41 день после поступления в медицинское учреждение. Об этом сообщает 360.

Таким способом жительница Подмосковья пыталась лечить простуду. Она выпила три литра компота на основе листьев ревеня, а также употребила в сыром виде два его листа.

Однако врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина подчеркнула – ревень не лечит простуду.

Ревень нетоксичен, но содержащаяся в нем щавелевая кислота может нанести вред. Особенно, если говорить не про молодые побеги, а про листья, концентрация кислоты в которых в 3-4 раза выше.

Ее чрезмерное количество может быть опасно для ЦНС, печени, кожи и сердечной мышцы.

Не рекомендуется употреблять ревень людям с индивидуальной непереносимостью и болезнями почек, повреждениями ЖКТ в стадии обострения, а также подагрой и мочекаменной болезнью.