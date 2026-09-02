Живого таракана извлекли из уха девушки фрязинские врачи Врачи достали живого таракана из уха пациентки в Подмосковье

Москва2 сен Вести.В подмосковном Фрязино врачи достали из уха пациентки живого таракана, из-за которого девушка жаловалась на острую боль. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Почувствовав утром сильную боль и ощущение движения в левом ухе, девушка попыталась самостоятельно промыть ухо водой. Движение прекратилось, а боль усилилась. Тогда пострадавшая обратилась к медикам.

В ходе осмотра врач-оториноларинголог обнаружил, что необычный инородный предмет — это крупный таракан, забившийся глубоко внутрь слухового прохода … Главная опасность в том, что насекомое не способно двигаться задним ходом, а его хрупкое тело легко ломается при попытке достать пинцетом отмечается в сообщении

Опасность заключалась в том, что при неправильном извлечении таракана из уха у пациентки могло начаться гнойное воспаление, ожог или аллергия.

Врачи аккуратно извлекли насекомое. Угрозы для слуха нет.