Москва2 сенВести.В подмосковном Фрязино врачи достали из уха пациентки живого таракана, из-за которого девушка жаловалась на острую боль. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.
Почувствовав утром сильную боль и ощущение движения в левом ухе, девушка попыталась самостоятельно промыть ухо водой. Движение прекратилось, а боль усилилась. Тогда пострадавшая обратилась к медикам.
В ходе осмотра врач-оториноларинголог обнаружил, что необычный инородный предмет — это крупный таракан, забившийся глубоко внутрь слухового прохода … Главная опасность в том, что насекомое не способно двигаться задним ходом, а его хрупкое тело легко ломается при попытке достать пинцетомотмечается в сообщении
Опасность заключалась в том, что при неправильном извлечении таракана из уха у пациентки могло начаться гнойное воспаление, ожог или аллергия.
Врачи аккуратно извлекли насекомое. Угрозы для слуха нет.