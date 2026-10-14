Москва14 окт Вести.Хирурги Республиканского онкологического центра в Дагестане провели сложнейшую по удалению опухоли молочной железы, которая весила 30 килограммов, сообщается в Telegram-канале дагестанского Минздрава.

Пациенткой была жительница соседней республики. Она рассказала, что опухоль росла в течение двух лет, но обращение к врачу она откладывала.

Удалить новообразование удалось. Сложнейшая операция потребовала высокого мастерства и слаженной работы команды отмечается в публикации

В Минздраве напомнили об акции "Розовый октябрь" – месяце осведомленности о раке молочной железы.