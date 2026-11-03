В Оренбурге женщине удалили огромную опухоль весом более 27 кг Хирурги из Оренбурга удалили женщине огромную опухоль весом 27,5 кг

Москва3 ноя Вести.Сосудистые хирурги Оренбургской областной больницы им. В.И. Войнова удалили женщине опухоль весом 27,5 кг, которая образовалась на ноге. Об этом сообщило региональнео Министерство здравоохранения.

Сосудистые хирурги Оренбургской областной больницы им. В.И. Войнова удалили пациентке огромную опухоль весом 27 кг 500 г. Уже через несколько дней после операции женщина смогла самостоятельно ходить.

У пациентки развился тяжелый лимфостаз - заболевание, при котором нарушается отток лимфы, а ткани начинают увеличиваться из-за скопления жидкости. В народе такую патологию называют "слоновостью" говорится в сообщении, опубликованном в канале минздрава в мессенджере МАХ

Отмечается, что в данном случае причиной образования опухоли стало перенесенное ранее инфекционное заболевание. При этом женщина практически утратила способность передвигаться и выполнять бытовые дела.

Суть операции заключалась в том, чтобы удалить отграничившийся массив пораженных тканей. Необходимо было иссечь кожу, подкожную жировую клетчатку, фасцию и сформировать новый сегмент конечности рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Алексей Чумаков

Операция была сложной — ее проводили 8 человек: 4 хирурга, анестезиологи и операционные специалисты. Хирургическое вмешательство прошло успешно и обошлось без переливания крови.

В настоящее время женщина вновь может ходить.