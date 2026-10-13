Москва13 октВести.210 доброкачественных новообразований в толстой кишке удалили хирурги Екатеринбурга у молодой женщины, сообщили в пресс-службе уральского Минздрава.
Операцию провели врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга. Эндоскопическое вмешательство длилось 4 часа под общей анестезией.
При подобном диагнозе рекомендована резекция части кишечника, если есть случаи семейного аденоматозного полипоза. Здесь же речь шла о множественных полипах толстой кишки без отягощенного анамнезасказано в сообщении в MAX
Поэтому медики впервые взамен традиционной хирургии выбрали эндоскопический вариант удаления многочисленных новообразований кишечника.
Наиболее крупные полипы иссекли методом резекции слизистой в водной среде. Остальные удалили методом "холодной" петлевой полипэктомии. Все новообразования носили доброкачественный характер.