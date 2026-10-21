Москва21 октВести.В отделении сосудистой хирургии врачи больницы №2 Владивостока провели 74-летней пациентке операцию по спасению ног, она поступила с жалобами на онемение левой и сильное похолодание правой, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
Обследование выявило критическую ситуацию - тромбоз крупной артерии с обеих сторон. Редкий критический случай требовал сложной операции.
Хирурги экстренно удалили тромбы с двух доступов, чтобы восстановить кровоток в обеих ногах. Операция длилась 2,5 часаговорится в сообщении
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ноги спасены.