Хирурги в Приморье спасли от ампутации пожилую пациентку с редким тромбозом

В Приморье хирурги провели пациентке с тромбозом операцию по спасению ног Хирурги в Приморье спасли от ампутации пожилую пациентку с редким тромбозом

Москва21 окт Вести.В отделении сосудистой хирургии врачи больницы №2 Владивостока провели 74-летней пациентке операцию по спасению ног, она поступила с жалобами на онемение левой и сильное похолодание правой, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Обследование выявило критическую ситуацию - тромбоз крупной артерии с обеих сторон. Редкий критический случай требовал сложной операции.

Хирурги экстренно удалили тромбы с двух доступов, чтобы восстановить кровоток в обеих ногах. Операция длилась 2,5 часа говорится в сообщении

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ноги спасены.