Москва3 ноя Вести.Гематологи Владивостокской краевой клинической больницы №2 спасли 54-летнего жителя Приморья по имени Владислав с диагнозом "фолликулярная лимфома", сообщила пресс-служба регионального минздрава в мессенджере МАХ.

Мужчина начал терять в весе, испытывать тошноту, у него увеличились лимфоузлы. Он обратился в больницу, где ему сначала удалили лимфоузел, а затем поставили диагноз. Врачи оперативно приступили к лечению. Пациент перенес терапию без тяжелых побочных эффектов, а уже через месяц обследование показало полную ремиссию.

Судьба привела меня к Виталию Сергеевичу Дубову и всей команде гематологического центра. Когда я опускал руки, меня поддерживали и вели к победе. Благодаря вам я точно знаю, что любой диагноз, даже самый страшный, – не приговор! рассказал Владислав

Пациент здоров и строит планы на будущее.