В Башкирии мужчина два года ходил с золотым зубным протезом в бронхе

Житель Башкирии два года ходил с протезом из пяти золотых зубов в бронхе В Башкирии мужчина два года ходил с золотым зубным протезом в бронхе

Москва21 окт Вести.В Стерлитамаке врачи помогли пациенту, который два года ходил с зубным протезом в бронхе. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рархматуллин.

В больницу пациент поступил с подозрением на пневмонию. Специалистам он также пожаловался на сильный кашель, который, по его же словам, не прекращался на протяжении нескольких месяцев.

Инородное тело медики обнаружили сразу же, во время первичного обследования.

В главном бронхе справа находилось инородное тело… Около двух лет назад он проснулся и обнаружил, что во сне потерял зубной протез. Тогда он не придал этому значения, не подозревая, что протез не просто выпал, а отправился в "путешествие" по дыхательным путям рассказал министр в мессенджере МАХ

В результате врачи‑эндоскописты извлекли протез с помощью специальной петли. Мужчину ждет восстановление, его жизни и здоровью ничего не угрожает.