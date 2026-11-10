Москва10 нояВести.Пушкинские врачи извлекли фрагмент зуба из носовой пазухи мужчины, сообщает Минздрав Подмосковья в MAX.
Неожиданную находку врачи обнаружили во время КТ, когда готовили пациента к установке зубного импланта.
Фрагмент зуба находился в гайморовой пазухеговорится в публикации
Примечательно, что мужчина даже не подозревал о наличии зуба в носу и не испытывал из-за него какого-либо дискомфорта.
Несмотря на то, что фрагмент находился в труднодоступном месте, врачи Пушкинской больницы смогли извлечь его без наружных разрезов – эндоскопическим методом через естественные носовые ходы.
Операция прошла успешно, и уже через два дня пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.