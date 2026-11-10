Из носа жителя Подмосковья врачи извлекли зуб Подмосковные врачи извлекли фрагмент зуба из носовой пазухи пациента

Москва10 ноя Вести.Пушкинские врачи извлекли фрагмент зуба из носовой пазухи мужчины, сообщает Минздрав Подмосковья в MAX.

Неожиданную находку врачи обнаружили во время КТ, когда готовили пациента к установке зубного импланта.

Фрагмент зуба находился в гайморовой пазухе говорится в публикации

Примечательно, что мужчина даже не подозревал о наличии зуба в носу и не испытывал из-за него какого-либо дискомфорта.

Несмотря на то, что фрагмент находился в труднодоступном месте, врачи Пушкинской больницы смогли извлечь его без наружных разрезов – эндоскопическим методом через естественные носовые ходы.

Операция прошла успешно, и уже через два дня пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.