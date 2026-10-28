В Подмосковье офтальмологи извлекли металлический осколок из глаза мужчины

Металлический осколок успешно извлекли врачи из глаза жителя Подмосковья В Подмосковье офтальмологи извлекли металлический осколок из глаза мужчины

Москва28 окт Вести.Офтальмологи Раменской больницы спасли зрение мужчине, в глаз которого случайно попал металлический осколок, сообщает Минздрав Подмосковья.

Травму левого глаза пациент получил во время работы с инструментом по металлу. Почувствовав, как что-то отскочило в глаз, он сразу же вызвал скорую.

Обследование в офтальмологическом отделении показало, что глубоко в радужке глаза застрял металлический осколок размером 2x1 мм говорится в публикации на сайте ведомства

Пациенту требовалась сложная микрохирургическая операция: врачам надо было не только спасти глаз, но и сохранить высокую остроту зрения.

В результате было решено сделать микропрокол всего в полтора миллиметра.

Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец, специальным инструментом осколок аккуратно "раскачали" и извлекли, не делая больших разрезов.

При этом на роговицу в области ранения даже не стали накладывать швы: на глаз была установлена специальная лечебная контактная линза, которая обладала бандажными свойствами, объяснил врач.

В итоге операция прошла успешно, мужчина уже выписан домой под амбулаторное наблюдение.