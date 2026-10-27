В Якутии врачи достали из глаза мужчины проросшее семечко В Якутии офтальмологи удалили из глаза пациента проросшее семечко

Москва27 окт Вести.В Якутии офтальмологи извлекли из глаза пациента семечко, которое успело прорасти и почти четыре месяца оставалось в тканях. Об этом рассказал главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан в мессенджере MAX.

В центр неотложной помощи обратился 42-летний житель Абыйского района – его беспокоили мигрень, высокое внутриглазное давление, боль и чувство инородного тела в глазу. Оказалось, что туда попало семечко: оно проросло, а корень практически врос в конъюнктиву. С проблемой мужчина ходил с тех пор, как побывал в лесу.

Выяснилось, что в глаз попало семечко. Самое удивительное - оно проросло, и его корень практически проник в ткани конъюнктивы. Мужчина проходил с инородным телом в глазу почти четыре месяца написал Иван Луцкан

Инородное тело удалили инъекционной иглой под местной анестезией. Сейчас глазу пациента ничего не угрожает.