Врачи Приморья спасли жившего почти пять лет с зубным протезом в бронхе пациента

Житель Приморья пять лет жил с зубным протезом в бронхе Врачи Приморья спасли жившего почти пять лет с зубным протезом в бронхе пациента

Москва17 окт Вести.В клиническую больницу №2 Приморского края попал 43-летний мужчина, врачи удалили ему зубной протез из дыхательных путей, с которым он жил почти пять лет, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

По данным ведомства, пациент знал, что в его дыхательные пути попал инородный предмет, но боялся обращаться к врачам и скрывал это. Состояние мужчины ухудшалось, его неоднократно лечили от бронхита, в итоге, у пациента развилась гнойная пневмония. Осмотр врачей в больнице подтвердил диагноз - инородное тело.

Конструкция прочно вросла в промежуточный бронх и полностью покрылась тканью. Пациента госпитализировали и провели операцию приводит Минздрав слова эндоскописта Владимира Егупова

По его словам, сейчас мужчина лечится в отделении хирургии и трансфузиологии. Пневмония осложнилась формированием абсцесса.