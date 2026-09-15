Самолечение насморка закончилось для жителя Сургута трепанацией черепа Самолечение насморка закончилось для жителя Сургута отеком мозга

Москва15 сен Вести.Отеком мозга и трепанацией черепа закончилось самолечение насморка для жителя Сургута, сообщает Mash.

21-летний парень лечил насморк четыре месяца. В результате воспаление переросло в хронический фронтит и вызвало осложнения.

Инфекция разрушила заднюю стенку лобной пазухи и добралась до мозга — у пациента образовался абсцесс правой лобной доли и сильнейший отек сказано в публикации

Молодого человека спасли нейрохирурги. Они провели декомпрессивную трепанацию черепа и убрали гнойный очаг. Затем ЛОР-врачи прочистили юноше лобную пазуху, извлекли обломки костей, гной и грибковые массы.

Больного выписали под наблюдение профильных специалистов, медики не исключают необходимости пластики черепа после хирургического вмешательства.

Подобные осложнения фронтита бывают примерно у одного человека из 32 тысяч заболевших.