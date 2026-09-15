Москва15 сенВести.Отеком мозга и трепанацией черепа закончилось самолечение насморка для жителя Сургута, сообщает Mash.
21-летний парень лечил насморк четыре месяца. В результате воспаление переросло в хронический фронтит и вызвало осложнения.
Инфекция разрушила заднюю стенку лобной пазухи и добралась до мозга — у пациента образовался абсцесс правой лобной доли и сильнейший отексказано в публикации
Молодого человека спасли нейрохирурги. Они провели декомпрессивную трепанацию черепа и убрали гнойный очаг. Затем ЛОР-врачи прочистили юноше лобную пазуху, извлекли обломки костей, гной и грибковые массы.
Больного выписали под наблюдение профильных специалистов, медики не исключают необходимости пластики черепа после хирургического вмешательства.
Подобные осложнения фронтита бывают примерно у одного человека из 32 тысяч заболевших.