Москва16 сенВести.18-летний геймер из Саратовской области каждый день пил энергетики и в результате попал в реанимацию. Об этом стало известно Mash.
Юноша регулярно выпивал по несколько банок. В один из дней он упал дома без сознания. В больнице анализы показали нарастание азотемии, креатинин подскочил. Парню диагностировали острый нефрит.
У него едва не отказали почки. Юноша из Саратовской области каждую ночь вливал в себя таурины-кофеины, чтобы поиграть с друзьямиотмечается в сообщении
Спустя 12 дней юношу выписали и пожизненно запретили пить энергетики и газировки.