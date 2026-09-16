Mash: в Саратовской области у геймера едва не отказали почки из-за энергетиков

В Саратовской области юноша попал в реанимацию после приема энергетиков Mash: в Саратовской области у геймера едва не отказали почки из-за энергетиков

Москва16 сен Вести.18-летний геймер из Саратовской области каждый день пил энергетики и в результате попал в реанимацию. Об этом стало известно Mash.

Юноша регулярно выпивал по несколько банок. В один из дней он упал дома без сознания. В больнице анализы показали нарастание азотемии, креатинин подскочил. Парню диагностировали острый нефрит.

У него едва не отказали почки. Юноша из Саратовской области каждую ночь вливал в себя таурины-кофеины, чтобы поиграть с друзьями отмечается в сообщении

Спустя 12 дней юношу выписали и пожизненно запретили пить энергетики и газировки.