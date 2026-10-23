Москва23 окт Вести.Московские хирурги пришили 25-летнему мужчине пальцы руки, оторванные тросом крана на региональном производстве, и спасли пострадавшему кисть. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

Пациент с тяжелой травмой руки поступил в Центр микрохирургии кисти ГКБ им. А. К. Ерамишанцева.

Указательный и средний пальцы были полностью оторваны, а безымянный палец и мизинец — сломаны. При такой травме шансы, что пальцы приживутся, невелики. Но столичные врачи успешно провели реплантацию: вернули оторванные пальцы на место и восстановили сломанные говорится в сообщении, опубликованном в канале депздрава в мессенджере МАХ

По словам руководителя Центра микрохирургии кисти Георгия Назаряна, отрывной механизм травматической ампутации — один из самых сложных, а процент неудач при этом очень высок.

Основная операция длилась 9,5 часа, затем пациенту успешно провели еще несколько операций, чтобы восстановить работу кисти.

В настоящее время мужчина проходит реабилитацию и уже может держать ручку, а также самостоятельно пользоваться столовыми приборами.