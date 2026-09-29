Москва29 сенВести.Врачи Красногорской клинической больницы извлекли гвоздь из большого пальца мужчины, который получил травму во время ремонта на даче. Инородное тело застряло в тканях после выстрела из строительного пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что из-за насечек на поверхности гвоздь цеплялся за ткани и не мог выйти самостоятельно. Мужчина сразу обратился за медицинской помощью и не стал пытаться извлечь его сам.
В больнице пациенту сделали рентген и компьютерную томографию. Обследование показало, что гвоздь застрял между проксимальной и средней фалангами большого пальца правой руки. Также врачи обнаружили отек мягких тканей и перелом края первой пястной кости.
Травматологи получили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. После этого они обработали рану, наложили швы, установили дренаж и зафиксировали палец.
Травматологи провели первичную хирургическую обработку раны: обеспечили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. Затем наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лангетойрассказал заведующий травматологическим отделением больницы Ибрагим Абакаров
По оценкам специалистов, после заживления подвижность пальца должна полностью восстановиться. Пациенту предстоит реабилитация под амбулаторным наблюдением.