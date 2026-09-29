В Красногорске врачи извлекли гвоздь из пальца мужчины после травмы на даче

Травматологи Красногорска спасли палец мужчине после выстрела пневмопистолета В Красногорске врачи извлекли гвоздь из пальца мужчины после травмы на даче

Москва29 сен Вести.Врачи Красногорской клинической больницы извлекли гвоздь из большого пальца мужчины, который получил травму во время ремонта на даче. Инородное тело застряло в тканях после выстрела из строительного пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что из-за насечек на поверхности гвоздь цеплялся за ткани и не мог выйти самостоятельно. Мужчина сразу обратился за медицинской помощью и не стал пытаться извлечь его сам.

В больнице пациенту сделали рентген и компьютерную томографию. Обследование показало, что гвоздь застрял между проксимальной и средней фалангами большого пальца правой руки. Также врачи обнаружили отек мягких тканей и перелом края первой пястной кости.

Травматологи получили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. После этого они обработали рану, наложили швы, установили дренаж и зафиксировали палец.

Травматологи провели первичную хирургическую обработку раны: обеспечили доступ к головке гвоздя, раскусили его над кожей и аккуратно извлекли. Затем наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лангетой рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Ибрагим Абакаров

По оценкам специалистов, после заживления подвижность пальца должна полностью восстановиться. Пациенту предстоит реабилитация под амбулаторным наблюдением.