Спасатели помогли пенсионерке избавиться от кольца на обожженной руке Спасатели помогли пенсионерке снять кольцо с пальца на обожженной руке

Москва15 сен Вести.Спасатели помогли пенсионерке снять кольцо с пальца обожженной руки. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас" в MAX.

Инцидент произошел 14 сентября в селе Орудьево Дмитровского округа Подмосковья. За помощью обратилась 69-летняя женщина, она рассказала, что обожгла руку, и теперь конечность отекла настолько, что кольцо на пальце врезалось в кожу и причиняло боль. Самостоятельно снять украшение пенсионерка не смогла и вызвала спасателей.

Специалисты защитили палец специальной пластиной, затем аккуратно перекусили кольцо и раздвинули металл в стороны.

Сделали все быстро, и медпомощь женщине не потребовалась сказано в сообщении

Спасатели предупреждают, что во избежание подобных ситуаций нужно снимать украшения перед выполнением работ по дому или на участке. А при ожогах освободить пораженную конечность от колец и браслетов до появления отеков.