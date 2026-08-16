В Егорьевске пожилая женщина использовала борщевик в качестве народного средства

В Подмосковье пенсионерка перепутала борщевик с лопухом и получила сильные ожоги В Егорьевске пожилая женщина использовала борщевик в качестве народного средства

Москва16 авг Вести.В Егорьевске пенсионерка получила сильные ожоги ноги после компресса из борщевика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Пожилая женщина решила прибегнуть к народным методам, чтобы снять боль в суставах. Однако вместо лопуха она по ошибке сорвала лист борщевика и приложила его к ноге.

Спустя время на коже появились выраженные повреждения, и женщина обратилась в амбулаторию п. Раменки Егорьевской больницы отметила пресс-служба Минздрава Подмосковья в мессенджере МАХ

Местный врач обработал поврежденные участки и назначил лечение пациентке.

В ведомстве предупредили, что заниматься самолечением народными средствами может быть опасно для здоровья.