Москва16 авгВести.В Егорьевске пенсионерка получила сильные ожоги ноги после компресса из борщевика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Пожилая женщина решила прибегнуть к народным методам, чтобы снять боль в суставах. Однако вместо лопуха она по ошибке сорвала лист борщевика и приложила его к ноге.
Спустя время на коже появились выраженные повреждения, и женщина обратилась в амбулаторию п. Раменки Егорьевской больницыотметила пресс-служба Минздрава Подмосковья в мессенджере МАХ
Местный врач обработал поврежденные участки и назначил лечение пациентке.
В ведомстве предупредили, что заниматься самолечением народными средствами может быть опасно для здоровья.