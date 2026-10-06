В Подмосковье врачи спасли кисть пациента Врачи в подмосковном Фрязино имплантировали пациенту донорскую кость

Москва6 окт Вести.Травматологи стационара во Фрязино помогли 42‑летнему мужчине сохранить кисть, установив ему донорскую кость, сообщается на официальном сайте правительства Московской области

К моменту консультации у мужчины был застарелый многооскольчатый перелом пястной кости и разрыв сухожилия.

Единственным способом сохранить кисть и ее функции стала трансплантация костного донорского материала пояснил заведующий травматологическим отделением Тавриз Аббасов

Во время операции медики сшили и восстановили сухожилие, а также установили костный имплант и позаботились о его кровоснабжении. По прогнозам специалистов, через несколько месяцев пациент сможет полностью восстановить мелкую моторику.