Москва18 сенВести.В подмосковной больнице прооперировали маленького пациента с врожденной аномалией кисти. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.
Уточняется, что ребенку удалили шестой палец.
Мы провели ребенку реконструктивную операцию: удалили добавочный палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате удалось восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кистирассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева
Операция прошла успешно. Малыша выписали из стационара, его состояние оценили как удовлетворительное.