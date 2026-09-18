В Подмосковье медики удалили шестой палец малышу с аномалией кисти

Ребенка с лишним пальцем прооперировали в Подмосковье В Подмосковье медики удалили шестой палец малышу с аномалией кисти

Москва18 сен Вести.В подмосковной больнице прооперировали маленького пациента с врожденной аномалией кисти. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

Уточняется, что ребенку удалили шестой палец.

Мы провели ребенку реконструктивную операцию: удалили добавочный палец и выполнили пластику пястно-фалангового сустава. В результате удалось восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кисти рассказала травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева

Операция прошла успешно. Малыша выписали из стационара, его состояние оценили как удовлетворительное.