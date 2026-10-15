Истринские хирурги спасли мужчину с гайкой на половом органе

Подмосковные врачи помогли мужчине с накрученной на половой орган гайкой Истринские хирурги спасли мужчину с гайкой на половом органе

Москва15 окт Вести.Хирурги больницы в подмосковной Истре помогли мужчине, который поступил в приемное отделение с накрученной на половой орган гайкой, сообщает SHOT.

Мужчина отмечал день рождения с друзьями. Проснулся утром, а его пенис в ловушке. Как это произошло, он не помнил пишет паблик

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Гайка находилась на половом органе около 12 часов – мужчине грозила ампутация. Однако врачам удалось сохранить все органы на месте.

Гайку снимали при помощи специальной пилы. Какого она была размера, не уточняется.