Москва15 октВести.Хирурги больницы в подмосковной Истре помогли мужчине, который поступил в приемное отделение с накрученной на половой орган гайкой, сообщает SHOT.
Мужчина отмечал день рождения с друзьями. Проснулся утром, а его пенис в ловушке. Как это произошло, он не помнилпишет паблик
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Гайка находилась на половом органе около 12 часов – мужчине грозила ампутация. Однако врачам удалось сохранить все органы на месте.
Гайку снимали при помощи специальной пилы. Какого она была размера, не уточняется.