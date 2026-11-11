Живого таракана извлекли из уха мужчины в Подмосковье

В ухе мужчины в Подмосковье нашли живого таракана Живого таракана извлекли из уха мужчины в Подмосковье

Москва11 ноя Вести.В подмосковном Видном врачи извлекли из уха мужчины живого таракана. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Пациент обратился в больницу с жалобами на регулярные шумы и ощущение шевеления в левом ухе после пробуждения. Отоскопия показала, что в наружном слуховом проходе застряло насекомое.

При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Оказалось, это был живой таракан. При каких обстоятельствах он забрался к мужчине в ухо – неизвестно говорится в публикации

Процедура прошла без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не повреждены, сообщили в больнице. После извлечения таракана мужчину отпустили домой.