Москва11 нояВести.В подмосковном Видном врачи извлекли из уха мужчины живого таракана. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.
Пациент обратился в больницу с жалобами на регулярные шумы и ощущение шевеления в левом ухе после пробуждения. Отоскопия показала, что в наружном слуховом проходе застряло насекомое.
При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Оказалось, это был живой таракан. При каких обстоятельствах он забрался к мужчине в ухо – неизвестноговорится в публикации
Процедура прошла без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не повреждены, сообщили в больнице. После извлечения таракана мужчину отпустили домой.