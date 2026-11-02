Москва2 нояВести.Врачи Московской области успешно удалили гвоздь, попавший мужчине в легкое во время строительных работ. Об этом сообщил Минздрав России.
По результатам КТ было выявлено, что инородный предмет располагался рядом с легочными сосудами, а его острый конец упирался в перикард — оболочку, окружающую сердце.
Такая травма представляла серьезную угрозу для жизни из-за риска повреждения тканей и кровотечения … Хирурги [торакальной хирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского] успешно извлекли гвоздь из легочной ткани, не повредив кровеносные сосудыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Медикам удалось сохранить орган и избежать осложнений.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.