В Московской области врачи успешно удалили гвоздь, попавший мужчине в легкое

В Московской области пациенту успешно удалили гвоздь из легкого В Московской области врачи успешно удалили гвоздь, попавший мужчине в легкое

Москва2 ноя Вести.Врачи Московской области успешно удалили гвоздь, попавший мужчине в легкое во время строительных работ. Об этом сообщил Минздрав России.

По результатам КТ было выявлено, что инородный предмет располагался рядом с легочными сосудами, а его острый конец упирался в перикард — оболочку, окружающую сердце.

Такая травма представляла серьезную угрозу для жизни из-за риска повреждения тканей и кровотечения … Хирурги [торакальной хирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского] успешно извлекли гвоздь из легочной ткани, не повредив кровеносные сосуды говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Медикам удалось сохранить орган и избежать осложнений.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.