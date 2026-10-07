В Подмосковье мужчину спасли после укуса гадюки Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину после укуса гадюки

Москва7 окт Вести.Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, которого в лесу укусила гадюка. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

Почти сразу после укуса пострадавший почувствовал резкую боль и сильную слабость, а по дороге в больницу несколько раз терял сознание.

Из-за тяжелого состояния его госпитализировали в реанимацию. Врачи провели необходимое лечение, ввели сыворотку против яда гадюки, а также провели телемедицинскую консультацию с токсикологами Пушкинской больницы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На следующий день отек полностью спал, боль прошла, а уже через неделю мужчину выписали домой.

Гадюки могут оставаться активными до конца октября — начала ноября, особенно в теплую погоду. При укусе ядовитой змеи, надо как можно скорее обратиться за медпомощью.