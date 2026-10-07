Москва7 октВести.Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, которого в лесу укусила гадюка. Об этом сообщил Минздрав Московской области.
Почти сразу после укуса пострадавший почувствовал резкую боль и сильную слабость, а по дороге в больницу несколько раз терял сознание.
Из-за тяжелого состояния его госпитализировали в реанимацию. Врачи провели необходимое лечение, ввели сыворотку против яда гадюки, а также провели телемедицинскую консультацию с токсикологами Пушкинской больницыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На следующий день отек полностью спал, боль прошла, а уже через неделю мужчину выписали домой.
Гадюки могут оставаться активными до конца октября — начала ноября, особенно в теплую погоду. При укусе ядовитой змеи, надо как можно скорее обратиться за медпомощью.