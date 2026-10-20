Москва20 окт Вести.В Красногорской клинической больнице вылечили мужчину, поступившего на скорой помощи с признаками острого отравления. Выяснилось, что до появления симптомов пациент съел лесные грибы-зонтики. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Мы провели пациенту полный комплекс обследований: лабораторные анализы, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ. Результаты подтвердили диагноз – токсическое действие грибов. Пострадавшему провели курс инфузионной терапии, чтобы вывести токсины и восстановить электролитный баланс в организме приводятся слова заведующей вторым терапевтическим отделением Красногорской клинической больницы Мадинат Магомедовой

Через сутки состояние мужчины улучшилось. Он выписан под наблюдение участкового терапевта.