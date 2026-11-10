Москва10 нояВести.В Подмосковье неизвестный грызун залез в частный дом и укусил за руку спящего мужчину. 42-летнему жильцу потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает MK.RU.
Пострадавший отметил, что резкий укус в правую руку заставил его проснуться. Мужчина обратился в Красногорскую клиническую больницу.
Пострадавший быстро понял, что в дом забрался дикий зверек. По всей видимости, хвостатый был настолько голодным, что перепутал еду с человеком. Заметить, кто именно его укусил, мужчина не успелотмечается в сообщении
Пациенту обработали рану и направили на курс вакцинации.