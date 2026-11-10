Неизвестный зверь забрался в дом в Подмосковье и укусил спящего мужчину

Жителя Подмосковья во сне укусил неизвестный зверь, забравшийся в частный дом Неизвестный зверь забрался в дом в Подмосковье и укусил спящего мужчину

Москва10 ноя Вести.В Подмосковье неизвестный грызун залез в частный дом и укусил за руку спящего мужчину. 42-летнему жильцу потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает MK.RU.

Пострадавший отметил, что резкий укус в правую руку заставил его проснуться. Мужчина обратился в Красногорскую клиническую больницу.

Пострадавший быстро понял, что в дом забрался дикий зверек. По всей видимости, хвостатый был настолько голодным, что перепутал еду с человеком. Заметить, кто именно его укусил, мужчина не успел отмечается в сообщении

Пациенту обработали рану и направили на курс вакцинации.