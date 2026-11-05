Новый случай оспы обезьян диагностирован у пациента в Подмосковье Пациент с "оспой обезьян" госпитализирован в Домодедовскую больницу Подмосковья

Москва5 ноя Вести.Пятидесятилетний пациент с "оспой обезьян" госпитализирован в подмосковную Домодедовскую больницу, сообщила пресс-служба медучреждения в Telegram-канале.

Еще один случай "оспы обезьян" выявлен в Московской области. Заболевший – 50-летний мужчина, вернувшийся из туристической поездки в Барселону. Он почувствовал недомогание, повышение температуры и характерные высыпания, после чего обратился к врачам. В настоящее время пациент проходит лечение написали в пресс-службе

Там также уточнили, что это четвертый случай заболевания с высокой контагиозностью (заразностью), выявленный за последний месяц.