В Подмосковье выявили третий за месяц случай оспы обезьян

Третий за месяц случай оспы обезьян выявили в Подмосковье В Подмосковье выявили третий за месяц случай оспы обезьян

Москва1 ноя Вести.Врачи Домодедовской центральной больницы диагностировали новый случай оспы обезьян, сообщили в Telegram-канале организации.

Такой диагноз, по результатам лабораторных анализов, был поставлен 38-летнему мужчине, который поступил в инфекционное отделение медучреждения.

Пациент поступил в больницу с характерными симптомами: лихорадкой, высыпаниями на коже и увеличением лимфоузлов сказано в публикации

В настоящее время мужчина получает симптоматическое лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Роспотребнадзоре проводят расследование с целью выявления источника заражения и контактных лиц.

В публикации уточняется, что это уже третий случай госпитализации с данным заболеванием в этом медицинском учреждении за последний месяц и восьмой за последние два года.

Специалисты напомнили, что оспа обезьян передается при тесном контакте с больным или через загрязненные предметы. Большинство случаев заболевания завозные и не характерны для России.