Роспотребнадзор: с 2022 года в мире выявили более 193 тысяч случаев оспы обезьян

Роспотребнадзор сообщил о продолжающемся распространении оспы обезьян в мире Роспотребнадзор: с 2022 года в мире выявили более 193 тысяч случаев оспы обезьян

Москва19 окт Вести.В мире продолжается распространение оспы обезьян, эпицентром остается Африка. Об этом сообщил Роспотребнадзор в национальном мессенджере MAX.

В посте указывается, что только в 2026 году выявили более 14 тыс. случаев, большинство из них – в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне.

В мире продолжается распространение оспы обезьян. Эпицентром распространения заболевания остается Африка. По данным ВОЗ, с 2022 года по сентябрь 2026 года в мире зарегистрировано более 193 тыс. случаев заболевания говорится в сообщении

В Азии инфекцию регистрируют в Таиланде, Гонконге и Индии. С июня 2026 года в Таиланде выявили более 1 тыс. случаев, преимущественно в Бангкоке и соседних провинциях. В Европе за последние шесть недель больше всего заболевших зарегистрировали в Португалии (66), Германии (24) и Франции (20).

За пределами Африки среди заболевших преобладают взрослые старше 18 лет (99%) и мужчины (97%). Основной путь передачи инфекции – тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания.

В России принимают необходимые меры для своевременного выявления инфекции, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Первый случай заражения тяжелой формой оспы обезьян был зарегистрирован в США летом. Она считается наиболее опасной, с летальностью до 10% среди заболевших.