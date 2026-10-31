Москва31 окт Вести.Вирус оспы обезьян не способен распространяться молниеносно, однако риск локальных вспышек в тесных коллективах сохраняется. Об этом ТАСС сообщил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке и трансляционной медицине Института экспериментальной медицины Константин Жданов.

Вирус не обладает высокой контагиозностью и не передается молниеносно в общественных местах. Тем не менее возможны локальные вспышки в тесных коллективах или семьях, что требует быстрого эпидемиологического реагирования пояснил он.

Ученый напомнил историю возбудителя: вирус впервые выявили в 1958 году в Дании у лабораторных обезьян, а первый случай заражения человека зафиксировали в 1970 году в Демократической Республике Конго у девятимесячного ребенка. Позже очаги инфекции регистрировались в ряде африканских стран, включая Республику Конго, Камерун, Бенин, ЦАР и Нигерию. За пределами Африки оспу обезьян впервые обнаружили в 2003 году в США.

Наиболее серьезным этапом, по словам Жданова, стала глобальная вспышка 2022–2024 годов, когда инфекция вышла далеко за пределы африканского континента. В России первый официально зарегистрированный случай заражения был выявлен в 2022 году, с тех пор фиксировались лишь единичные случаи заболевания.