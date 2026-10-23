Москва23 октВести.Во Франции впервые зарегистрировали заражение человека вирусом Шамонда, который ранее обнаруживали только у животных. Препаратов от вируса пока нет, сообщил RT врач-инфекционист, эксперт телеканала "Доктор" Олег Полубатанов
Инфекцию выявили у пациента больницы в Лионе, скончавшегося в начале октября. Обстоятельства заражения пока устанавливаются.
Полубатанов уточнил, что вирус Шамонда ранее выявляли преимущественно у крупного рогатого скота на востоке Франции, юге Германии и в Швейцарии. В других европейских регионах случаи заражения животных фиксировали реже.
По словам специалиста, специфических вакцин и лекарственных препаратов против вируса пока не существует.
Основной способ профилактики — защита от укусов насекомых: москитные сетки, репелленты и другие подобные меры. Поскольку до настоящего времени проблема была единичной и не носила массового характера, необходимости в разработке специфической профилактики или лечения не былопояснил он
Инфекционист добавил, что при заболевании применяется поддерживающая терапия, направленная на облегчение симптомов.
Врач также исключил возможность передачи вируса через мясо и другие продукты животного происхождения.