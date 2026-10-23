Инфекционист Полубатанов: вакцин от вируса Шамонда пока нет

Инфекционист оценил угрозу распространения вируса Шамонда в России Инфекционист Полубатанов: вакцин от вируса Шамонда пока нет

Москва23 окт Вести.Во Франции впервые зарегистрировали заражение человека вирусом Шамонда, который ранее обнаруживали только у животных. Препаратов от вируса пока нет, сообщил RT врач-инфекционист, эксперт телеканала "Доктор" Олег Полубатанов

Инфекцию выявили у пациента больницы в Лионе, скончавшегося в начале октября. Обстоятельства заражения пока устанавливаются.

Полубатанов уточнил, что вирус Шамонда ранее выявляли преимущественно у крупного рогатого скота на востоке Франции, юге Германии и в Швейцарии. В других европейских регионах случаи заражения животных фиксировали реже.

По словам специалиста, специфических вакцин и лекарственных препаратов против вируса пока не существует.

Основной способ профилактики — защита от укусов насекомых: москитные сетки, репелленты и другие подобные меры. Поскольку до настоящего времени проблема была единичной и не носила массового характера, необходимости в разработке специфической профилактики или лечения не было пояснил он

Инфекционист добавил, что при заболевании применяется поддерживающая терапия, направленная на облегчение симптомов.

Врач также исключил возможность передачи вируса через мясо и другие продукты животного происхождения.