Эксперт Миропольская: вирус Шамонда может перекочевать в РФ с животными

Эксперт объяснила, как вирус Шамонда может попасть в Россию Эксперт Миропольская: вирус Шамонда может перекочевать в РФ с животными

Москва23 окт Вести.Вирус Шамонда может попасть в Россию при перемещении зараженных животных или насекомых-переносчиков. Об этом RT рассказала инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.

Ранее во Франции от заражения этим вирусом умер человек. Экспорт пояснила, что подтвержденных случаев распространения вируса среди россиян пока нет.

Его дальнейшее распространение может происходить при перемещении зараженных животных или переносчиков, в том числе с транспортом сказала эксперт

Инфекционист отметила важность ветеринарного контроля при перемещении животных.

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что слабый иммунитет мог стать одной из причин первого зарегистрированного заражения человека вирусом Шамонда.