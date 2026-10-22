Первый в истории случай смерти человека от вируса Шамонда выявлен во Франции

Во Франции впервые зарегистрирован случай смерти человека от вируса Шамонда Первый в истории случай смерти человека от вируса Шамонда выявлен во Франции

Москва22 окт Вести.Французские власти заявили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, который, как считалось ранее, не передается людям.

Руководство страны заверило, что вирус не представляет угрозы здоровью граждан.

Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября следует из заявления

Там указали, что клинические, биологические и эпидемиологические исследования в настоящий момент продолжаются.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, как передается оспа обезьян и какую опасность она представляет.