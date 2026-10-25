Москва25 октВести.Вирус Шамонда не способен вызвать пандемию, вероятность того, что он перерастет в подобие COVID-19 слишком низкая. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.
Практика показывает, что масштабные пандемии в мире случаются с периодичностью раз в десять лет, пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.
Вирус Шамонда - это не тот вирус, который превратится в пандемию. Говорить о какой-то, допустим, вакцинации или карантинных мерах вообще не приходится, это вообще единичный случайсказал вирусолог
Он отметил, что вирус Шамонда является РКН-содержащим, и вероятность перетекания заболевания в пандемию крайне мала.
Ранее во Франции впервые зарегистрировали заражение человека вирусом Шамонда, который до этого обнаруживали только у животных. Препаратов от вируса пока нет.