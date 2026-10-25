Эксперт рассказал, может ли вирус Шамонда перерасти в пандемию Вирусолог Оберемок: вероятность пандемии из-за вируса Шамонда крайне низка

Москва25 окт Вести.Вирус Шамонда не способен вызвать пандемию, вероятность того, что он перерастет в подобие COVID-19 слишком низкая. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

Практика показывает, что масштабные пандемии в мире случаются с периодичностью раз в десять лет, пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Вирус Шамонда - это не тот вирус, который превратится в пандемию. Говорить о какой-то, допустим, вакцинации или карантинных мерах вообще не приходится, это вообще единичный случай сказал вирусолог

Он отметил, что вирус Шамонда является РКН-содержащим, и вероятность перетекания заболевания в пандемию крайне мала.

Ранее во Франции впервые зарегистрировали заражение человека вирусом Шамонда, который до этого обнаруживали только у животных. Препаратов от вируса пока нет.