Москва24 окт Вести.Вирус Шамонда распространяется трансмиссивным путем, то есть через кровососущих насекомых. Об этом рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что основными переносчиками этого вируса среди животных являются кровососущие мокрецы.

Передается он через кровососущих мокрецов. Очень мелкие кровососущие, их не увидишь. Тем не менее они переносчики. Это трансмиссивное заболевание среди животных. От одного животного эти кровососущие мокрецы перешли и заразили другого пояснил Онищенко

Вирус Шамонда относится к группе ортобуньявирусов. Впервые он был обнаружен в 1960-х годах в Нигерии, но долгое время его выявляли только у сельскохозяйственных животных, а случаи предполагаемого заражения людей не были документально подтверждены.

В октябре 2026 года власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда. Пациент, у которого выявили заболевание, скончался.

Ранее инфекционист Наталья Миропольская рассказала, как вирус Шамонда может попасть в Россию.