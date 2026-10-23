Онищенко назвал фактор, который способен привести к заражению вирусом Шамонда Онищенко: слабый иммунитет может стать фактором заражения вирусом Шамонда

Москва23 окт Вести.Слабый иммунитет мог стать одной из причин первого зарегистрированного заражения человека вирусом Шамонда. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС.

Возможно, человек был слишком ослаблен или онкологически больной, у таких больных иммунная система уже практически вообще не работает пояснил Онищенко

Ранее французские власти сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, который, как считалось ранее, не передается людям.

Академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии, профессор факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов поставил под сомнение первую смерть человека от вируса Шамонда.