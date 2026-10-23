Москва23 октВести.Слабый иммунитет мог стать одной из причин первого зарегистрированного заражения человека вирусом Шамонда. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС.
Возможно, человек был слишком ослаблен или онкологически больной, у таких больных иммунная система уже практически вообще не работаетпояснил Онищенко
Ранее французские власти сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, который, как считалось ранее, не передается людям.
Академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии, профессор факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов поставил под сомнение первую смерть человека от вируса Шамонда.