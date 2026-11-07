Онищенко сомневается, что россияне во Вьетнаме могли заразиться новой инфекцией Онищенко: причиной заражения россиян во Вьетнаме могли стать еда и вода

Москва7 ноя Вести.Российские туристы, которые заболели во Вьетнаме, вряд ли заразились новой инфекцией. Скорее всего, они отравились едой или водой, заявил в интервью NEWS.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он уточнил, что даже при переезде из одного региона РФ в другой можно отравиться водой.

Если это инфекционное заболевание, то сами вьетнамцы будут заинтересованы госпитализировать, чтобы он других не заражал, в том числе и своих вьетнамцев. Что действительно могло вызвать такие симптомы, так это вода. Туристы что-то поели или выпили воду и стали себя чувствовать хуже. Дисфункция кишечника – это заурядная тема, которая возникает у практически любых здоровых людей, которые даже внутри нашей России могут переехать с одного региона в другой, использовать питьевую воду и при этом получить дискомфорт в деятельности желудочно-кишечного тракта отметил Онищенко

Ранее появилась информация, что российские туристы во вьетнамском городе Нячанг заразились неизвестным заболеванием. Среди симптомов: насморк, сильный кашель, головная боль и температура.

Впрочем, Ассоциация туроператоров России сообщила, что информации о заражении неизвестным вирусом туроператорам не поступало. Есть только обычные обращения в страховые компании с жалобами на температуру и кашель.