Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Вьетнама в связи с вирусом Коксаки Роспотребнадзор направил запрос во Вьетнам из-за заболеваний вирусом Коксаки

Москва5 окт Вести.Роспотребнадзор направил запрос во вьетнамский Минздрав и Ассоциацию туроператоров России после сообщений о заболевании вирусом Коксаки в одном из отелей города Камрань. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что запрос направили в соответствии с действующим соглашением между странами о сотрудничестве в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у нескольких российских туристов во время отдыха в одном из отелей города Камрань появились симптомы вируса Коксаки, Роспотребнадзор направил запрос в Министерство здравоохранения Вьетнама о предоставлении официальных данных по результатам расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации… Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации был направлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщили в Роспотребнадзоре

Ведомство предоставило рекомендации по профилактике энтеровирусных инфекций, среди них – тщательное мытье рук с мылом перед приемом пищи и после посещения общественных мест и избегание купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями и контакта с людьми, у которых наблюдаются признаки респираторных или кишечных инфекций. Также Роспотребнадзор рекомендовал не глотать воду из бассейна и употреблять в пищу только бутилированную или кипяченую воду.

Ранее в ведомстве рассказали, какие симптомы относятся к признакам заражения вирусом Коксаки. Так, о заболевании могут сигнализировать головные и кишечные боли, лихорадка и тошнота.