В Роспотребнадзоре пояснили, как избежать заражения вирусом Коксаки

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заражения вирусом Коксаки В Роспотребнадзоре пояснили, как избежать заражения вирусом Коксаки

Москва5 окт Вести.Тщательно мыть руки, пить только бутилированную или кипяченную воду, а также следить за чистотой фруктов и овощей. Это следует из рекомендаций, которые на своем официальном сайте публикует Роспотребнадзор.

Так ведомство отреагировало на сообщения о заболевших вирусом Коксаки во Вьетнаме.

По возможности, избегайте купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями. Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки респираторных или кишечных инфекций уточнили в ведомстве

Ранее Роспотребнадзор направил официальные запросы во вьетнамское министерство здравоохранения и Ассоциацию туроператоров России. Поводом стали публикации СМИ о заразившихся вирусом Коксаки россиянах в отеле города Камрань.