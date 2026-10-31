В Роспотребнадзоре перечислили, как защититься от мышиной лихорадки

Роспотребнадзор назвал способы защиты от мышиной лихорадки В Роспотребнадзоре перечислили, как защититься от мышиной лихорадки

Москва31 окт Вести.Защитить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую также называют мышиной лихорадкой, помогут защита помещений от грызунов, хранение продуктов и воды в закрытых емкостях, своевременный вывоз мусора и соблюдение гигиены рук. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о всплеске заболеваемости мышиной лихорадкой в России. В Роспотребнадзоре опровергли эти данные, заявив, что вспышек лихорадки с начала года не зафиксировано, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной и контролируемой.

В ведомстве также отметили, что уборку помещений, где могли находиться грызуны, следует проводить влажным способом с применением дезинфицирующих средств, используя перчатки и респиратор. При повышении температуры и появлении любых признаков заболевания после возможного контакта с грызунами необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

ГЛПС — острое вирусное заболевание, передающееся от грызунов, чаще всего через вдыхание пыли, содержащей вирус.