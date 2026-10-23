Биолог рассказал, как защитить квартиру от клопов, блох и тараканов в холода Профессор Сергеев: уничтожить многих комнатных насекомых помогает промораживание

Москва23 окт Вести.В холодное время года в квартирах россиян нередко появляются насекомые, в том числе не самые приятные – постельные клопы, комары, блохи, тараканы, кожееды, жуки, бабочки, фараоновы муравьи.

Существует несколько способов защитить свое жилище от таких непрошеных гостей, рассказал ТАСС доктор биологических наук, профессор Михаил Сергеев.

По его словам, насекомые, которые осенью и зимой могут проникнуть в квартиры, – это в основном теплолюбивые виды, они комфортно чувствуют себя в отапливаемых помещениях и не впадают в зимние месяцы в период покоя. Чтобы защититься от них, нужно прежде всего тщательно осматривать любую новую вещь или растение, которое попадает в квартиру, на предмет наличия насекомых, отметил эксперт.

Вначале входной контроль, то есть осмотр предметов, особенно если они не в упаковке производителя, а были в пользовании у кого-то еще. Но тут все сложно, так как, например, клопов в старом диване нужно смотреть в щелях, а щитовок на живых растениях – на листьях и побегах сказал Сергеев

Собеседник агентства посоветовал по возможности устраивать приобретенным на стороне растениям карантин. Для этого цветок нужно на пару недель изолировать от других растений и понаблюдать, нет ли на листьях или в грунте насекомых.

Однако больше всего неприятностей могут принести кровососущие насекомые: постельные клопы, блохи, комары, вши, рассказал эксперт. Все они, за исключением клопов, являются переносчиками различных заболеваний.

Для защиты от этих видов насекомых, а также от тараканов профессор Сергеев посоветовал промораживать мебель и продукты. Холод эффективно уничтожает большую часть таких насекомых.

В качестве дополнительной меры защиты эксперт порекомендовал уплотнять просветы между дверной коробкой и входной дверью и закрывать вентиляционные отверстия сеткой с мелкими ячейками.

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