Эксперт: теплый климат на Кубани создает комфортную среду для мраморных клопов

Биолог назвал причины нашествия мраморных клопов на Кубани Эксперт: теплый климат на Кубани создает комфортную среду для мраморных клопов

Москва15 окт Вести.Климат Краснодарского края создает комфортную среду для мраморных клопов, в теплых условиях они активно размножаются и расширяют свой ареал. Об этом ТАСС сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, в теплых климатических условиях клопы успевают дать до 3 поколений за год. Осенью насекомые стремятся найти теплое и безопасное место, чтобы пережить холода.

С наступлением холодов клопы массово начинают искать какие-либо теплые укрытия для зимовки, поэтому их скопление так заметно отметил биолог

Эксперт добавил, что "мягкие" зимы в средней полосе России позволяют выжить огромному количеству взрослых особей.

Ранее сообщалось, что на Кубани зафиксировано нашествие мраморных клопов, насекомые забираются в помещения и автомобили.