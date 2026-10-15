Москва15 октВести.Климат Краснодарского края создает комфортную среду для мраморных клопов, в теплых условиях они активно размножаются и расширяют свой ареал. Об этом ТАСС сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
По его словам, в теплых климатических условиях клопы успевают дать до 3 поколений за год. Осенью насекомые стремятся найти теплое и безопасное место, чтобы пережить холода.
С наступлением холодов клопы массово начинают искать какие-либо теплые укрытия для зимовки, поэтому их скопление так заметноотметил биолог
Эксперт добавил, что "мягкие" зимы в средней полосе России позволяют выжить огромному количеству взрослых особей.
Ранее сообщалось, что на Кубани зафиксировано нашествие мраморных клопов, насекомые забираются в помещения и автомобили.