Москва29 октВести.Комары остаются активными в конце октября в Москве из-за теплой, влажной погоды, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
Текущий октябрь в Москве характеризуется теплой, влажной погодой, она продлевает комарам жизненный циклрассказал Сафонов
Он добавил, что эти насекомые не впадают в спячку, они размножаются непрерывно и проникают в квартиры через вентиляцию.
Ранее биолог рассказал, как защитить квартиру от клопов, блох и тараканов в холода, уничтожить многих комнатных насекомых помогает промораживание.