Биолог Сафонов: комары активны в октябре в Москве из-за теплой и влажной погоды

Эксперт объяснил высокую активность комаров в Москве в конце октября Биолог Сафонов: комары активны в октябре в Москве из-за теплой и влажной погоды

Москва29 окт Вести.Комары остаются активными в конце октября в Москве из-за теплой, влажной погоды, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

Текущий октябрь в Москве характеризуется теплой, влажной погодой, она продлевает комарам жизненный цикл рассказал Сафонов

Он добавил, что эти насекомые не впадают в спячку, они размножаются непрерывно и проникают в квартиры через вентиляцию.

Ранее биолог рассказал, как защитить квартиру от клопов, блох и тараканов в холода, уничтожить многих комнатных насекомых помогает промораживание.