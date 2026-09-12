В Москве активность клещей находится под контролем специалистов Роспотребнадзор: сезон активности клещей в Москве продолжается

Москва12 сен Вести.Сезон активности иксодовых клещей в Москве продолжается в сентябре, но ситуация контролируется, сообщил ТАСС врио замруководителя управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.

Сезон активности иксодовых клещей продолжается, риск присасывания сохраняется и в сентябре. Эпидемиологическая ситуация в Москве остается контролируемой сказал собеседник агентства

Он подчеркнул, что управление ведомства ведет эпидемиологический мониторинг независимо от календарного окончания лета.