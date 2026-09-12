Москва12 сенВести.Сезон активности иксодовых клещей в Москве продолжается в сентябре, но ситуация контролируется, сообщил ТАСС врио замруководителя управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов.
Сезон активности иксодовых клещей продолжается, риск присасывания сохраняется и в сентябре. Эпидемиологическая ситуация в Москве остается контролируемойсказал собеседник агентства
Он подчеркнул, что управление ведомства ведет эпидемиологический мониторинг независимо от календарного окончания лета.