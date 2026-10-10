Сидят на стенах и забираются под одежду: Кубань и Дагестан атакуют клопы-вонючки

Москва10 окт Вести.Краснодарский край и Дагестан атакуют мраморные клопы-вонючки, передает SHOT. По словам местных жителей, химические средства против них бессильны.

Насекомые атаковали несколько регионов из-за миграции на зимовку… Они заполонили машины и дома в Краснодарском крае и Дагестане. Вонючки облюбовали труднодоступные места, сидят на стенах зданий и группами забираются в одежду говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что людей клопы не кусают, зато опасны для плодовых растений.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Дагестану, специалисты провели выездные мероприятия и установили несколько феромонных ловушек.