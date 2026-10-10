В Дагестане могут ввести фитосанитарный карантин из-за нашествия клопов-вонючек В Дагестане обсуждают введение карантина из-за нашествия мраморных клопов

Москва10 окт Вести.В Дагестане могут ввести фитосанитарный карантин из-за нашествия мраморных клопов-вонючек. Об этом сообщает правительство республики.

Правительство Республики Дагестан информирует о принимаемых мерах в связи с выявлением очагов распространения мраморного клопа на территории республики… Специалисты прорабатывают меры по установлению карантинного фитосанитарного режима говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

Ранее на полчища насекомых пожаловались жители нескольких южных регионов России. Особенно непростая ситуация сложилась в Дагестане и Краснодарском крае, где клопы буквально заполонили машины и дома.