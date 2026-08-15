Москва15 авг Вести.Кубань является самым уязвимым регионом РФ перед распространением инвазивных растений: этому способствуют климатические условия, плотность населения и интенсивность транспортных потоков, сообщил ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника - руководителя группы "Биоресурсная коллекция" Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ "ВНИИКР") Виталия Кулакова.

Наибольшему риску [появления инвазивных растений] подвержены регионы с благоприятным климатом, а также регионы с большой плотностью населения и большими транспортными потоками. По комплексу факторов - климату, плотности населения, большому количеству поступающих грузов - наиболее уязвимый регион - Краснодарский край отметил ученый

В числе подверженных распространению опасных растений регионов он назвал также Ставропольский край, республики Кавказа, Ростовскую область, юг Приморья, Республику Крым, регионы Донбасса и Новороссии, а также Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Калининградскую область.