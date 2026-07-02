Ученые КНЦ СО РАН: лиственницы на Урале и Алтае могут исчезнуть из-за потепления

Лиственницы на Урале и в горах Алтая могут исчезнуть из-за потепления Ученые КНЦ СО РАН: лиственницы на Урале и Алтае могут исчезнуть из-за потепления

Москва2 июл Вести.Группа ученых Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН (КНЦ СО РАН) и Сибирского федерального университета изучили уязвимость к перемене климата лиственницы сибирской, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на группу научных коммуникаций центра.

Оказалось, что не все лиственницы в одинаковой опасности. Одни находятся в уязвимом положении из-за глобального потепления, но другие, наоборот, обладают генетической устойчивостью и способны помочь спасти вид отметили ученые

В исследовании использовали ДНК растения из 37 районов страны, от Заполярья до гор Алтая и Саян. В зоне риска оказались лиственницы Урала и субполярья, а также высокогорной алтайской популяции, где климат меняется сильнее всего. Ученые считают, что растения из этих регионов находятся в приоритете по сохранению.