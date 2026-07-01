НГУ: 7-8 веков назад в Западной Сибири произошла демографическая катастрофа

Ученые рассказали о демографической катастрофе в Западной Сибири 7-8 веков назад НГУ: 7-8 веков назад в Западной Сибири произошла демографическая катастрофа

Москва1 июл Вести.Примерно 700-800 лет назад на территории Западной Сибири произошла демографическая катастрофа, выяснили ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ). Как говорится на официальном сайте вуза, к такому выводу эксперты пришли благодаря изучению остатков пожарищ в почвах.

Специалисты установили, что в указанный период до минимума сократилось количество углей, что является признаком катастрофических для экосистемы событий.

Новосибирские ученые совместно с коллегами из других научных центров России зафиксировали в почвенных архивах Западной Сибири признаки снижения антропогенной активности в позднем Средневековье… Простые угли из болота оказались невольными маркерами катастрофы, случившейся 7-8 веков назад и радикально сократившей популяцию людей, жившую в Сибири говорится в сообщении НГУ

Как отмечает доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов, речь может идти о массовом вымирании населения Сибири, вызванного чумой.