Москва1 июлВести.Примерно 700-800 лет назад на территории Западной Сибири произошла демографическая катастрофа, выяснили ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ). Как говорится на официальном сайте вуза, к такому выводу эксперты пришли благодаря изучению остатков пожарищ в почвах.
Специалисты установили, что в указанный период до минимума сократилось количество углей, что является признаком катастрофических для экосистемы событий.
Новосибирские ученые совместно с коллегами из других научных центров России зафиксировали в почвенных архивах Западной Сибири признаки снижения антропогенной активности в позднем Средневековье… Простые угли из болота оказались невольными маркерами катастрофы, случившейся 7-8 веков назад и радикально сократившей популяцию людей, жившую в Сибириговорится в сообщении НГУ
Как отмечает доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов, речь может идти о массовом вымирании населения Сибири, вызванного чумой.